Beyaz Saray'da gerçekleştirilen, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın da iştirak ettiği törende, Obama çiftine katılımcıların ilgisi yoğun oldu.

ABD Başkanı Biden, yaptığı konuşmada, Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, "Barack Obama yönetiminde 8 yıl görev yapmaktan başka bir şey beni başkanlığa daha iyi hazırlayamazdı" diye konuştu.

Biden'ın Obama çiftinden övgüyle bahsettiği konuşmanın ardından Michelle ve Barack Obama aynı anda portrelerinin üzerindeki örtüyü indirdi.

Barack Obama da yaptığı konuşmada, Joe Biden'dan övgüyle bahsetti ve Biden'ı "gerçek bir dost ve ortak" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Barack Obama'nın portresini Robert McCurdy, Michelle Obama'nın portresini ise Sharon Sprung çizdi.