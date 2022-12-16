Suriye Türkmen Meclisi 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odasında yapılan seçimlere birçok bölgeden Türkmen katıldı. Seçimlerin açılış toplantısında Türkiye'den de yetkililer yer aldı.

Protokol konuşmalarının ve Suriye Türkmen Meclisi tüzüğünün onaylanmasının ardından seçimlere geçildi.

Suriye Türkmen Meclisi yeni başkanı Mehmet Türkhan oldu.

Türkhan, konuşmasında, "Bizim vatanımız Suriye'dir aynı zamanda Türkiye de bizim vatanımızdır. Her iki milli duyguyu da büyük bir onur ve şerefle taşıyoruz. Kaderimiz birdir, stratejimiz birdir hedefimiz de birdir. Allah devletiyle milletiyle ordusuyla Türkiye milletinden razı olsun." ifadelerini kullandı.