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Dünya
AA 09.10.2023 06:23

Suriye ordusundan Halep kırsalına misket bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Ebzimo köyüne düzenlediği misket bombalı saldırıda biri bebek 3 sivil yaralandı.

Suriye ordusundan Halep kırsalına misket bombalı saldırı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Ebzimo köyüne, kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan misket bombasıyla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda biri bebek 3 sivil yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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