TRT Haber, AA 07.01.2026 15:22

Suriye ordusu, SDG'ye karşı operasyon başlatacak

Suriye ordusunun, Halep’te terör örgütü SDG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu.

Suriye ordusu, SDG'ye karşı operasyon başlatacak

Suriye’nin Halep kentinde ordu güçleri ile 10 Mart mutabakatını ihlal eden terör örgütü SDG arasında çatışmalar sürüyor.

Suriye İletişim Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Suriye Arap Ordusu'nun terör örgütü SDG'nin süregelen saldırılarına karşılık Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatılacağı belirtildi.

Bakanlık, Halep'teki operasyonun insansız hava aracı saldırılarını durdurmayı, güvenliği sağlamayı, Halep-Azez yolunu yeniden açmayı ve sivilleri korumayı amaçladığını vurguladı.

Suriye ordusu sabah saatlerinde Halep'te yaşayan sivillerin tahliyesi için saat 15'e kadar süre vermişti. Ancak tahliyelerin tamamlanmaması nedeniyle bir saat daha süre tanındı.

Suriye Ordusu, terör örgütü SDG'nin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkmak isteyen sivillerin, insani koridora ulaşmasını da engellediğini açıkladı. 

Terör örgütü SDG'nin saldırıları nedeniyle 30 gün içinde 20 sivil ve 25 asker hayatını kaybetti.

