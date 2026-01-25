Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
Dünya
AA 25.01.2026 12:49

Suriye hükümeti, Ayn el-Arap'a 24 araç yardım malzemesi gönderdi

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Ayn el-Arap'a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

Suriye hükümeti, Ayn el-Arap'a 24 araç yardım malzemesi gönderdi

Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy Halep’ten yola çıktı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Ayn el-Arap'a gönderildi.

Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Ayn el-Arap'ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi.

Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep’ten yola çıktığını, Ayn el-Arap'a ulaştırılacağını belirtti.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan siviller için insani koridor açılacağını duyurmuştu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23:00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

OKUMA LİSTESİ