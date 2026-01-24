Hafif Yağmurlu 5.8ºC Ankara
Dünya
AA 24.01.2026 22:44

Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da eylem düzenleyen terör örgütü YPG yandaşları, yürüyüş sırasında vatandaşlara saldırdı.

Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı

Terör örgütü YPG yandaşları, Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesi üzerine örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Buradaki eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada bir grup terör örgütü yandaşı, bazı vatandaşlara saldırdı. Terör örgütü yandaşları, iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunurken tarafları polis ayırdı.

Terör örgütü YPG yandaşlarının eylemi, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.

İngiltere PKK/YPG Terör Örgütü
