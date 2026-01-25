Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2026 11:32

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabaha karşı Ramallah’ın kuzeybatısındaki Attara beldesine saldırarak Filstinlilere ait iki aracı ateşe verdi ve beldeye ırkçı sloganlar yazdı.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki aracı ateşe verdi

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, çok sayıda İsrailli Attara beldesine saldırarak Filistinli Abdulaziz Ahmed İsa’ya ait iki aracı kundakladı ve çevreye ırkçı ifadeler yazdı.

Haberde, söz konusu saldırının, İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiği ve son dönemde artış gösteren organize saldırıların bir devamı olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin koruması altında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde artış gösteren saldırıları kapsamında, Filistinli sivillere ateş açıldığı, darp olaylarının yaşandığı, mülklerin ateşe verildiği, çobanların doğrudan hedef alındığı ve bazı tali yolların kapatıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
Batı Şeria
Sıradaki Haber
Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Yerli turistten 469,5 milyar liralık seyahat harcaması
11:35
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı
11:25
Türkiye’nin narenciye geliri 1,4 milyar doları aştı
11:13
Emtia piyasalarında değerli metaller rekora koştu
11:18
Türkiye-Libya iş birliğinde 2026 'enerji yılı' olacak
11:05
Bakan Şimşek, Asya’daki yatırımcılarla bir araya gelecek
Pilot olma hayali kuran kadınların adresi: THK
Pilot olma hayali kuran kadınların adresi: THK
FOTO FOKUS
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
İstanbul'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ