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Dünya
TRT Haber 19.07.2025 11:50

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Mezhepçiliği körüklemeye çalışan herkese karşı kararlılıkla mücadele edilmeli

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in müdahalesiyle yükselen tansiyonun ardından Süveyda'da tam ateşkes çağrısı yaptı. Şara, ülkesinin birliğine ve mezhepçilikle mücadeleye güçlü vurgu yaparken, uluslararası topluma seslenerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Mezhepçiliği körüklemeye çalışan herkese karşı kararlılıkla mücadele edilmeli

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, El-Cezire'ye yaptığı açıklamalarda, ülkenin güneyindeki Süveyda'da yaşanan olaylara ve İsrail'in müdahalelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Şara, ülkenin temel değerlerine vurgu yaparak, "Suriye'deki Arap kabileleri her zaman asil değerlerin ve ilkelerin sembolü olmuştur" şeklinde konuştu. Süveyda'da yaşanan olaylar ışığında, "Arap aşiretlerini Süveyda'da tam ateşkese çağırıyoruz" diyerek barışçıl bir çözüm çağrısı yaptı. "Dürzi toplumunun tamamını, küçük bir grubun tutumundan dolayı yargılamamalıyız" ifadelerini kullandı. 

Şara, ülkedeki sükunetin sağlanması için "aklın ve mantığın sesinin galip gelmesi" gerektiğini belirtti. Ayrıca, "intikam ve misilleme söylemlerini yayanlara karşı kararlılıkla harekete geçilmesi gerektiğini" vurguladı. "Mezhepçiliği körüklemeye çalışan herkese karşı kararlılıkla mücadele edilmelidir" diyerek altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin gücünün halkının birlik ve beraberliğinde yattığını belirterek, "Herkes için adaletin sağlanmasının gerekliliğini vurguluyoruz" dedi. Süveyda'daki bazı partilerin "dar çıkarlarının pusulanın değişmesine yol açtığını" ifade eden Şara, "Bu hassas durum Dürzi aşiretlerinin ve halkının birlik ve beraberliğini gerektiriyor" mesajını verdi.

Ayrıca, "Suriye'nin tüm topraklarında itibarını ve egemenliğini koruyabilecek tek güç Suriye Devleti'dir" diyerek devletin merkeziyetçi rolüne vurgu yaptı.

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