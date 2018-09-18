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"Süper" tayfun Filipinler'i yıktı geçti: 74 ölü

Filipinler'de "süper" olarak adlandırılan Mangkhut Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 74'e çıktı. 55 kişi ise hala bulunamıyor.

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&quot;Süper&quot; tayfun Filipinleri yıktı geçti: 74 ölü

Mangkhut Tayfunu, Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen Cumartesi etkisi altına aldı. 

Tayfun nedeniyle ölenlerin sayısı 74'e yükselirken, 35'ten fazla kişi de yaralandı. 55 kişi ise halen kayıp.

Ölümlerin daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtildi.

Saatteki hızı 255 kilometreye ulaştı

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı 2 gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyi ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mangkhut Tayfunu, Filipinler
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