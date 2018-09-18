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İran Petrol Bakanlığı ABD'nin yaptırımlarına meydan okudu

İran Petrol Bakanlığı Danışmanı Moayyed Hosseini Sadr, ABD'nin yaptırımlarıyla İran'ın petrol satışlarının sıfırlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

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İran Petrol Bakanlığı ABDnin yaptırımlarına meydan okudu

İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh'in danışmanı olan Sadr, "Piyasadaki yüksek talep ve düşük arz göz önüne alınırsa, ABD yaptırımları İran'ın petrol satışlarını sıfıra indiremez" dedi.

Nükleer anlaşma ve Trump'ın çekilme kararı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen Mayıs ayında, ülkesinin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Müttefiklerinden de İran'dan petrol ithalatını sıfıra düşürmelerini isteyen Washington, bu ülkenin petrol satışlarına yaptırımları Kasım ayından itibaren uygulayacak.

ABD aynı zamanda Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) diğer üyelerini de, üretimlerini artırmaya teşvik ediyor. İran halen OPEC'in üçüncü büyük ham petrol üreticisi.

ABD bu ay içinde, Hindistan gibi bazı İran petrolü alıcılarının yaptırımlardan muaf tutulacağını ancak bu ülkelerin de zaman içinde İran'dan ithalatı durdurmak zorunda olduklarını belirtti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, petrol, iran, abd
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