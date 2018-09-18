Güney Kore'de Koreler arası zirve karşıtı protesto

Güney Koreli bir grup, Kuzey Kore ve Güney Koreli iki liderin Pyongyang'da bir araya geleceği 3'üncü zirveye karşı, Güney Kore'nin Başkenti Seul'de protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, zirvenin bir basın merkezinin yer aldığı Dongdaemun Design Plaza'nın önünde toplanarak Kuzey Kore karşıtı sloganlar attı.

Koreler arası zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bugünkü görüşmesinde, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının yollarının ele alınması planlanıyor.

Moon ve Kim, Nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Moon'un ziyaretiyle iki lider 2018 yılında üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapacak.

Kaynak: Reuters