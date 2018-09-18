ABD'deki Florence Kasırgası'nda ölümler artıyor

ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle 24'ü Kuzey Carolina eyaletinde olmak üzere 31 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düşürüldüğünü duyurmuştu.

2 bin 800 kişiye tahliye uyarısı

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kuzey Carolina'da 2 bin 800 kişiye ani su baskını tehlikesiyle tahliye uyarısı yapıldı. Sağanak ve sel sebebiyle mahsur kalan 900 kişi kurtarıldı.

ABD'liler benzin istasyonlarına akın etti

Bölge halkı açık benzin istasyonları ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA, TRT Haber