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İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Filistinli genç şehit oldu.

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İsrail askerleri 1 Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Rima beldesinde yaşayan Rimavi ailesinden alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin gece saatlerinde evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 21 yaşındaki Muhammed Rimavi, birkaç saat sonra şehit oldu.

Aile kaynakları, Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından şiddetle darbedildikten sonra yaka paça evinden çıkarılarak gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı.

Olayla ilgili İsrail makamları ya da Filistin tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin
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