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Theresa May Brexit anlaşması için tüm alternatiflere kapıyı kapattı

İngiltere Başbakanı Theresa May, olası bir alternatif Brexit anlaşmasının, “anlaşma olmayacağı” anlamına geleceğini söyledi.

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Theresa May Brexit anlaşması için tüm alternatiflere kapıyı kapattı

BBC'ye konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına dair Brexit anlaşmasıyla ilgili, “Brexit planı alternatifi, bence anlaşma olmayacağı anlamına geliyor” dedi.

Söz konusu Brexit anlaşmasında önemli konulardan birinin Brexit sonrasında Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında kesin bir sınır olmayacağı belirtilirken, The Times’da yer alan habere göre AB’nin Baş Arabulucusu Michel Barnier’in, sınırlardaki kontrolü azaltacak bir teknoloji protokolü üzerinde çalıştığı vurgulandı.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Ülkede çeşitli gruplar Brexit sürecini durdurmaya dönük kampanya yürütüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: theresa may, İngiltere, Brexit
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