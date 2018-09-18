Suriye Muhalefet Sözcüsü Aridi: İdlib mutabakatı milyonlarca Suriyelinin hayatını güvenceye aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib konusunda tarihi uzlaşıya vardı. Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı İdlib uzlaşısı, dünyayı rahatlattı. Hem uluslararası toplum hem de Suriye muhalefeti derin bir nefes aldı. Sürecin doğrudan tarafı olan ılımlı muhalefet, anlaşmanın milyonlarca Suriyelinin hayatını kurtaracağını vurguladı.

Anlaşmanın doğrudan tarafı olan Suriye muhalefetinden ilk açıklamayı Sözcü Yahya Aridi yaptı.

Aridi anlaşmayı, "Milyonlarca Suriyelinin hayatının garantisi" sözleriyle nitelendirdi.

Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) Mustafa Secari de, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de bir tampon bölge oluşturmasının, Beşşar Esed'in kontrolü ele geçirme umutlarını sona erdirdiğini söyledi.

ABD: Her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz

Washington da uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu ve çatışmasızlığın kalıcı olmasını umut ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de şiddetin sona ermesi için gösterilen her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, Esed rejiminin eylemlerinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Pentagon: Siyasi çözüme yönelik her ilerlemeyi destekliyoruz

Bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) geldi.

"ABD, Suriye'de şiddetin azaltılmasına, engelsiz bir şekilde insani yardımların girişine, DEAŞ ve diğer teröristlerin yenilmesi ile güvenli bir siyasi çözüme yönelik her ilerlemeyi destekliyor."

İran'dan da destek mesajları geldi

Anlaşmayı olumlu karşılayan ülkelerden biri de Astana sürecinin garantörlerinden İran.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya sitesi Twitter'daki mesajında, İdlib'deki çatışmayı bertaraf etme konusunda 3 ülke arası diplomasinin başarılı olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de, Soçi'de alınan kararın siyasi çözüme katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Kasımi kararın, "Suriye'deki terörist kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılması için önemli bir adım olduğunu" belirtti.

BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, "Umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur" açıklamasını yaptı.

Kaynak: TRT Haber