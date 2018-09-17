  • 17 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.325
    EURO 7.392
  • BIST 94347.66
    ALTIN 243.976
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM: Erdoğan-Putin görüşmesi çok önemli

BM: Erdoğan-Putin görüşmesi çok önemli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki toplantı çok önemli ve umarız İdlib'deki sivillere de olumlu etkisi olur." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM: Erdoğan-Putin görüşmesi çok önemli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptıkları görüşme ve liderlerin İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İdlib'de silahsız bölge kararı

Dujarric, "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki toplantı çok önemli bir toplantı ve umarız İdlib'deki sivillere olumlu etkisi olur. İdlib'de siviller büyük tehlike altında." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER