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Florence Kasırgası 10 milyon kişiyi etkiledi

Amerika Birleşik Devletleri, Florence Kasırgası'nın getirdiği yoğun yağış ve şiddetli rüzgarla mücadele ediyor. Kuzey ve Güney Carolina'da şimdiye kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını Florence Kasırgası vurdu. Şiddetli rüzgar ve yağış nehirleri taşırdı. Evleri ve sokakları su bastı. Yüz binlerce konut ve iş yerine elektrik verilemedi.

Aralıksız sağanak sebebiyle selde mahsur kalan yüzlerce kişinin yardımına kurtarma ekipleri koştu. 

Şiddetli rüzgar saatte 300 kilometreden 56 kilometreye kadar geriledi. Ancak yoğun yağışlar aralıksız devam etti. Kuzey Carolina'da 2 bin 800 kişiye ani su baskını tehlikesiyle tahliye uyarısı yapıldı.

Sağanak ve sel sebebiyle mahsur kalan 900 kişi kurtarıldı.

Ulaşımın imkansız olduğu bölgelerdeki 37 kişi ve 11 evcil hayvan ise helikopterle güvenli bölgeye alındı.

Bölge halkı açık benzin istasyonları ve dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı benzin istasyonlarının yağmalandığı iddia edildi. Polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kasırganın bıraktığı yıkıntı şimdiden çok büyük. Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı. 15 bin kişi barınaklarda kalıyor. 10 milyon kişiyi etkileyen kasırganın bırakacağı hasarın 170 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 

Kaynak: TRT Haber

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