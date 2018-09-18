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Arakanlılar soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldı

BM, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını açıkladı.

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Arakanlılar soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4üne maruz kaldı

Birleşmiş Milletler, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve üst düzey komutanların "uluslararası güvenilir bir mahkemede" soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından hesap vermesi çağrısında bulundu.
 

Kaynak: AA

Etiketler: myanmar, birleşmiş milletler, arakanlı müslümanlar
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