ABD'de beklenen felaket kıyıya vurdu

Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina'nın Wilmington kentinde evlerinin üzerine bir ağacın devrilmesi sonucu bir kadın ile bebeği hayatını kaybetti.

Polis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, anne ve bebeğinin ölümünü teyit etti ve olayda yaralanan babanın da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kuzey Carolina eyaletinin Pender kentinde de bir kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve kasırga yüzünden kapanan yollar nedeniyle kadına erişilemediği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise Lenoir kentindeki bir kişinin, jeneratörün fişini takmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

620 bin kişi elektriksiz

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da 620 bin kişi elektriksiz kaldı.

Uzmanlar kasırganın kategorisinin 1'e düşmüş olmasına rağmen etkilerinin hayati tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) görevlisi Jeff Byard yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı yağmur ve dalgaların 24 ila 36 saat daha süreceğini belirtti.

Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti.

Ayrıca kasırganın yol açtığı şiddetli rüzgar ve sellerin etkilemesi beklenen Maryland ve Georgia eyaletleri ile başkent Washington'da da acil durum ilan edilmişti.

Kaynak: Reuters, AP, Euronews