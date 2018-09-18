SpaceX'in Ay'a göndereceği ilk turist belli oldu

SpaceX'in kurucusu Elon Musk dün gece Los Angeles'ta düzenlenen özel etkinlikte, Japon iş adamı ve davetlilerinden oluşacak kafilenin, şirketin uzaya yollayacağı ilk turistler olacağını açıkladı.

Ay'ın yörüngesini katetmeyi öngören seferin 2023'te yapılması planlanıyor.

SpaceX, prototip aşamasındaki Big Falcon Roketi ile yapılacak fırlatış için özel bir yolcu kapsülü geliştirecek.

Sanatçıları davet edecek

Etkinlikte konuşan Yusaku Maezawa, tüm masraflarını şahsen karşılayacağı seferde kendisine eşlik etmesi için 6 ila 8 sanatçıyı davet edeceğini söyledi.

Japon iş adamı, ressam, mimar ve tasarımcılardan oluşacak grubun yolculuktan alacakları ilhamla kendi eserlerini yaratmasını istediğini ifade etti.

Maezawa, hangi sanatçıları davet edeceği hakkında bilgi vermedi.

"Jean-Michel Basquiat ve Andy Warhol gibi sanatçılar uzaya gitme şansına sahip olsaydı nasıl eserler yaratacaklarını hep merak etmişimdir" diyen Maezawa, sanatçıların içindekileri uyandırarak insanlık için muazzam eserler yaratmalarına vesile olmak istediğini belirtti.

Dünya ile Ay arasında 382 bin 500 kilometrelik mesafe var.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1960'lı yılların sonunda Apollo programıyla Ay yörüngesine ilk yolculuğu gerçekleştirmişti. 1968-1972 arasında toplam 24 astronot, Ay yörüngesinde sefer yapmıştı.

NASA da 2023'te Ay yörüngesine kendi grup seferini yapmayı planlıyor. Ayrıca 2020'lerde Ay yakınına insanlı uzay istasyonu kurulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA