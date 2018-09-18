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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başörtüsü kararı: Belçika haksız bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başörtülü olarak duruşma salonuna alınmayan kişinin başvurusunda Belçika yönetimini haksız buldu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden başörtüsü kararı: Belçika haksız bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2007'de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan Hagar Lachiri'nin başvurusunu karara bağladı.

AİHM Birinci Daire'de 1'e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri'nin başörtüsü nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna" hükmedildi.

Yüksek Mahkeme, kararda Belçika Mahkemesi'nin kadını duruşma salonundan çıkararak "dini aidiyetini özgürce gösterme hakkını" kısıtladığı görüşünü paylaştı.

Mahkeme, Lachiri'nin duruşma salonundan çıkarılma nedeni olarak gösterilen "mahkemeye saygısızlık ve duruşmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilememe riski" gibi iddiaları da reddederek Belçika'yı, Lachiri'ye bin euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Dava, 24 Aralık 2008'de AİHM'e taşınmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Belçika, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başörtüsü
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