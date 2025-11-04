Sudanlı Büyükelçi, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Faşir'de "soykırım" gerçekleştirdiğini söyledi

Hasan, BM Cenevre Ofisi'ne, Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle Sudan misyonunda bir araya geldi.

Sudan'da ordu ile çatışan dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Faşir kentini kuşatması ve burada gerçekleştirdikleri katliamların beklenen bir gelişme olduğunu belirten Hasan, "Sudan, bu senaryo konusunda yaklaşık 3 yıldır uyarıda bulunuyor. Sudan, 3 yıldan fazladır insani felaket konusunda defalarca uyarıda bulunuyor. Bugün tanık olduğumuz durum, uluslararası toplumun bir bütün olarak hareket etmemesinin doğrudan bir sonucu." ifadesini kullandı.

Hasan, HDK militanlarının 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Faşir'i aylardır kuşatmasına sessiz kalındığını vurgulayarak, "HDK, şimdi Faşir'de soykırım yapıyor. HDK, Faşir üzerinde acı dolu bir kuşatma uyguluyor, gıda, su, ilaç ve iletişimin ulaşmasını engelliyor. Bu bir soykırımdır. Bu tür vahşetlere sessiz kalmak, yani buna ortak olmak soykırımdır. Dünya bunu görmezden gelmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Faşir'deki çocukların açlıktan ve enfeksiyonlardan öldüğüne dikkati çeken Hasan, bölgedeki salgın hastalıklara işaret etti. Hasan, Faşir'deki insanların kıtlıkla mücadele ettiğinin altını çizerek, bazılarının hayvan yemi artıkları yediğini belirtti.

Hasan, Faşir'de birçok yerde "yargısız infazların" olduğunu vurgulayarak, insanların etnik kökeni dolayısıyla öldürüldüğünü kaydetti.

"BM Güvenlik Konseyi, BAE'ye tam silah ambargosu uygulamalı"

Hasan, uluslararası topluma, "Sudan'da yaşananlar konusunda acilen harekete geçmesi" çağrısında bulunarak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), HDK milislerini desteklemeyi sonlandırmak için baskı yapılması gerektiğini söyledi.

HDK'ya destek olanlara güçlü yaptırımların olması gerektiğinin altını çizen Hasan, "BAE'nin eylemleri, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri de dahil birçok ülkeyle yapılan son kullanıcı anlaşmalarını ve silah ticareti sertifikalarını ihlal ediyor. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), BAE'ye tam silah ambargosu uygulamalı." dedi.

Hasan, BMGK'ya, HDK'yi terör örgütü ilan etmesi çağrısında da bulundu.

Faşir'de, uydu görüntüleri ve insan hakları gözlemcilerinden elde edilen verilerle kanıtlanan etnik kökeni hedef alma, cinsel şiddet ve zorla yerinden edilmeler gibi suçlara da işaret eden Hasan, uluslararası topluma "bunlar karşısında sessiz kalmaması" çağrısı yaptı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.