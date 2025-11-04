Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2025 21:38

İşgalci İsrail ordusu, Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’nın merkezi Ramallah’ta bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin hükümetine bağlı Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail ordusuna ait özel bir askerî birim, Ramallah kent merkezine baskın düzenledi. Baskının ardından bölgeye takviye güçlerin gönderildiği aktarıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin bir Filistinli genci gerçek mermiyle ateş açarak yaraladığı ve sonrasında da gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlinin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmediği kaydedildi.

Öte yandan, görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandığını ve İsrail ordusunun Filistinlilere karşı gaz bombası kullandığını ifade etti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2025’te Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım saldırılarını başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılar büyük ölçüde arttı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
İsrail ile Hindistan, savunma iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
İsrail ile Hindistan, savunma iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı
21:13
'Koruyucu eldiven' zorunluluğu bisikletleri kapsamıyor
20:13
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
19:41
ANKARAY treninde arıza
20:14
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki
18:58
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in devam eden işgali, silahların devlet tekelinde toplanmasını engelliyor
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ