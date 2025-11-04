İşgalci İsrail ordusu, Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı

Filistin hükümetine bağlı Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail ordusuna ait özel bir askerî birim, Ramallah kent merkezine baskın düzenledi. Baskının ardından bölgeye takviye güçlerin gönderildiği aktarıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin bir Filistinli genci gerçek mermiyle ateş açarak yaraladığı ve sonrasında da gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Filistinlinin kimliği ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmediği kaydedildi.

Öte yandan, görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandığını ve İsrail ordusunun Filistinlilere karşı gaz bombası kullandığını ifade etti.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2025’te Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım saldırılarını başlatmasının ardından, Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılar büyük ölçüde arttı.