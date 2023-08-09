Sudan'ın doğusundaki Gadarif eyaletinde toplanma yasağı getirildi

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Vali Mahcub, ülkenin içinden geçtiği istisnai koşullarla ilgili olarak ve eyaletteki vatandaşların güvenliğini korumak için Acil Durum Kararnamesi yayımladı.

Komşu ülkelerle olan sınırların kapatıldığını duyuran Mahcub, yurt dışında mahsur kalan Sudanlıların girişi ile ülkeyi terk etmek isteyen yabancıların çıkışı dışında sınır kapılarındaki geçişlerin yasaklandığını açıkladı.

Güvenlik makamlarının izni dışında vatandaşların herhangi bir amaçla toplanmasının yasaklandığını bildiren Vali, kararın, stadyumlar, alaylar, yürüyüşler, gösteriler, dini törenler ve düğün kutlamalarını da kapsadığının altını çizdi.

Sudan'ın doğusunda yer alan Gadarif eyaletinin, Etiyopya ile yaklaşık 265 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

Etiyopya'da federal hükümet, Sudan sınırındaki Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmişti.