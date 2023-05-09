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Dünya
AA 09.05.2023 14:45

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlı ülkesine döndü

Uluslararası Kurtarma Komitesi, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlının ülkesine döndüğünü açıkladı.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlı ülkesine döndü
[Fotograf: Reuters]

Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden (IRC) yapılan yazılı açıklamada, kendi ülkelerindeki çatışma nedeniyle daha önce Sudan'a kaçan Güney Sudanlının geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla Maban, Jamjang ve Kuzey Bahr el Gazal gibi sınır bölgelerine gelen Güney Sudanlılara barınma ve sağlık hizmetleri verildiği ifade edildi.

Şimdiye kadar Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla kişinin Güney Sudan'a döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ek mali yardımlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Sudan: İki generalin savaşı
Sudan: İki generalin savaşı

Komşu ülkelerden 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Sudan'da mültecilerin yüzde 70'ini Güney Sudanlılar oluşturuyordu.

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan ordu komutanından "ateşkes olmadan diyalog yarar getirmez" mesajı
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Sudan'da ordu ile HDK arasında o tarihten bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 604'e, yaralananların sayısı ise 5 bin 127'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler, geçen hafta ülkeden kaçanların sayısının 100 bini aştığını duyurmuştu.

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