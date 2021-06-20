Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da sınav haftası internet kesintisi uygulanacak
[Fotoğraf: AA]
Sudan'da, üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmesini önlemek için sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi. Uygulama sınav haftası boyunca devam edecek.
Doğu Afrika ülkesi Sudan’daki cep telefonu operatörleri, 30 Haziran’a kadar sabah 08.00-11.00 saatleri arasında internet kesintisi uygulayacak.
Sudan’da yarım milyondan fazla lise mezunu, hafta sonu başlayan sınavlarda üniversitelere yerleşebilmek için ter dökecek.
Bazı Arap ve Afrika ülkelerinde sınav süresince internet kesintisi uygulanabiliyor.
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