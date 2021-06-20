ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki 150 günde yapılan aşı sayısının 300 milyon doza ulaştığını açıkladı.

Hollanda'da hükümet, normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya 26 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

'Delta vayantı baskın tür haline gelebilir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

Filistin yönetimi, İsrail ile varılan aşı takası anlaşmasını İsrail'den gelen aşıların yakında son kullanma tarihlerinin dolacak olması nedeniyle iptal etme kararı aldı.

3 ülkeden gelen tüm uçuşlara yasak

Liberya, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasakladı.

Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının sekizinci sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı Fas'a ulaştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin salgında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 869 bine ulaştı

Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 178 milyon 761 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 869 bine, iyileşenlerin sayısı 163 milyon 294 bine çıktı. Uygulanan aşılar, 2 milyar 580 milyon dozu aştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 393 bini, Hindistan'da 29 milyon 853 bini, Brezilya'da 17 milyon 802 bini ve Fransa'da 5 milyon 752 bini geçti.