Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Moskova'da havai fişek deposunda patlama
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir havai fişek deposunda art arda patlamalar meydana geldi. Yanan binadan çıkan duman kent merkezini kapladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, havai fişeklerin depolandığı bir bina art arda patlamalarla sarsıldı.
Depoda çıkan yangın civardaki bir binaya da sıçradı. Yetkililer, yangının 150 metrekarelik alana yayıldığını duyurdu.
Patlamalar ve bölgeden yükselen duman görgü tanıkları tarafından görüntülendi.
Alev alev yanan bina, Gorki Parkı'nın karşısında, 1980 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Luzhniki Stadyumu'nun yakınında bulunuyor
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