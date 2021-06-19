Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, sivil Yahudi işgalciler, Ölü Deniz’e (Lut Gölü) giden yolun kenarında bulunan duvarlara yazdığı İbranice sloganlarla İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaretlerde bulundu.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, söz konusu hakaret içerikli yazılar görüldü.

Fanatik Yahudiler'den hakaret

Fanatik Yahudiler, 15 Haziran'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlenen provokatif "Bayrak Yürüyüşünde" de Hazreti Muhammed'e hakaret eden sloganlar yazmıştı.

Sivil Yahudi işgalcilerden Filistinlilere saldırı

Öte yandan El-Halil kentine bağlı Tuvvana Belde Belediye Başkanı Muhammed Rib’i, sivil Yahudi işgalcilerin beldedeki bazı evleri taşladığını ve atılan taşlardan iki kadının yaralandığını açıkladı.

Rib’i, aynı şekilde bir başka Yahudi yerleşimci grubun da belde çevresinde Filistinli bir çobanı darp ettiğini ifade ederek, her iki olayda da İsrail askerlerinin çevrede bulunduğunu ancak Yahudi yerleşimcileri engellemediklerini kaydetti.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.