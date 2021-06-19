İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, düzenlediği basın toplantısında dün yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin nihai sonucunu açıkladı.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden sandık başına gidenlerin sayısının 28 milyon 933 bin 4 olduğunu belirten Fazli, seçimlere katılımın yüzde 48,8 olarak gerçekleştiğininin altını çizdi.

Reisi 17 milyon 926 bin 245 oy ile cumhurbaşkanı

Fazli, muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin kullanılan oyların 17 milyon 926 bin 345'ini, muhafazakar aday Muhsin Rızai'nin 3 milyon 412 bin 712'sini, reformist aday Abdunnasır Himmeti'nin 2 milyon 427 bin 201'ini Emir Hüseyin Kadızade Haşimi'nin de 999 bin 718'ini aldığını ifade etti.

Bakan Fazli yaklaşık 4 milyon oyun da geçersiz sayıldığını bildirdi. İranlı Bakan seçim sonuçlarına göre Reisi'nin oyların yüzde 62'sini alarak 8'inci Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti.

Katılım 2017'ye göre yüzde 24 düştü

Seçimlere katılım oranı 2017'de Hasan Ruhani'nin kazandığı ve yüzde 73 olarak gerçekleşen 12'nci Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine göre yaklaşık yüzde 24 düştü ve devrimden bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en düşük seviyesinde kaldı.

Ülkede halkın seçimlere en az katılım gösterdiği 1993 yılındaki eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kazandığı seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden yüzde 50,6'sı sandığa gitmişti.

Ruhani görevi devrediyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu söyleyerek, 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Putin'den Reisi'ye tebrik

Reisi’ye bir tebrik de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Putin ikili ilişkilerin daha da gelişmesinden yana umudunu dile getirdi.

Kazımi'den İran'ın yeni cumhurbaşkanına tebrik

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi’yi telefonla arayarak tebrik etti.

İkili ilişkilere değinilen görüşmede, Kazımi, İran ile özellikle güvenlik ve ekonomik alandaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi de, Irak ile köklü ve tarihi ilişkilere sahip olduklarının altını çizerek, Kazımi’ye en yakın zamanda Tahran’ı ziyaret etmesi için resmi davet sundu.