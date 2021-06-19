Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'e tepki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi.

Rum liderin, Türkiye’nin Kıbrıs’ı bir manda devletine dönüştürmek istemesi gibi gerçek dışı iddialarını hatırlatan Tatar, "NEO-ENOSİS idealiyle, Rum Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Helenizmin mandası bir devlet yapmak istediğini görmekteyiz." dedi.

"Açıklamaları endişe ile izliyoruz"

Tatar, Rum liderin yaptığı saldırgan ve provokatif açıklamalarını endişe ile izlediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Olumlu bir tutum izleyip, diyalog yollarını açık tutacağı yerde Türk tarafına yönelik gerçek dışı suçlamalarda ve hakaret içerikli açıklamalarda bulunup, olası bir müzakere sürecini dinamitlemeye çalışmaktadır."

"Rum liderin nitelemesi kabul edilemez"

Tatar, Rum liderin Türk tarafının egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm önerisini NEO OSMANLI vizyonu olarak nitelemesinin “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin de desteklediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm önerisinin uluslararası alanda da büyük yankı yarattığını hatırlattı.

"En gerçekçi çözüm yolu egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözümdür." dedi.

