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Sudan'da kamyonetle otobüs çarpıştı: 13 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sudan'nın El-Jezirah eyaletinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Sudan Resmi Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, El-Jezirah eyaletine bağlı El-Denagla köyünün yakınlarındaki Medeni-Gadarif kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 4 polisin bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Etiketler: sudan El-Jezirah eyaleti yolcu otobüsü kamyonetSon Güncelleme: 1 Ağustos 2020 Cumartesi 02:03
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