Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Sözcüsü Şemseddin el-Kebbaşi dün gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalif gruplar ile Askeri Geçiş Konseyi arasındaki görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağını duyurdu.

El-Kebbaşi ayrıca geçiş dönemi konusunda yapılacak görüşmelerin iki taraf açısından da umutlu bir havada yeniden başlayacağını aktardı.

Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) Sözcüsü Raşid Seyyid daha önce yaptığı açıklamada, pazar günü olarak kararlaştırılan görüşmelerin pazartesi gününe ertelendiğini söylemişti.

Muhalefete yakın kaynaklar ise, Askeri Geçiş Konseyi ile görüşmelerin ertelenme sebebinin muhalif gruplar içerisinde devam eden istişareler olduğunu belirtti.

Muhalif gruplar cumartesi günü, Askeri Geçiş Konseyinin ülkede yönetimin sivillere geçmesi konusunda görüşmelerin tekrar başlaması isteğinde bulunduğunu duyurmuştu.

Görüşmelerde uzlaşı sağlanamıyor

Askeri geçiş konseyi ve muhalefetin çatı oluşumu arasında yeni yönetimdeki isimler ve temsil oranı konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor.

Bu taleplere olumlu yaklaşan ordu, temsil oranını reddederek askerin çoğunluğunu dayatıyor. Geçiş sürecinin uzunluğu konusunda da taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ordu, yönetimin kendisinde olacağı 2 yıllık geçiş sürecinin ardından iktidarı sivillere teslim edeceğini taahhüt ediyor. ÖDBG ise kamu kurumlarının yeni sürece hazırlanabilmesi için 4 yıla ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: AFP, AA