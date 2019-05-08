Oluşumun en aktif ortağı ve gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA) Temsilcisi Emced Ferid, düzenlediği basın toplantısında, “Askeri Geçiş Konseyi, geçiş süreciyle ilgili sunduğumuz anayasal belgeye olumsuz yanıt verdi. ÖDBG, bugün yapacağı toplantıda askeri konseye verilecek yanıtı ele alacak, kamuoyu bu konuda ne düşündüğümüz hakkında bilgi sahibi olacak.” dedi.

Gelecek hükümetteki temsil oranları konusunu müzakere etmediklerini söyleyen Ferid, ÖDBG bünyesindeki siyasi partilerin bir sonraki kabinede yer almayacağını bildirdi.

ÖDBG üyesi Muhammed Naci el-Esam da "Eski rejim hala varlığını sürdürüyor, tüm ülkeyi kontrol ediyor ve krizler çıkartıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Elemanları 90 göstericinin ölümüne neden olan eski İstihbarat Başkanı Salah Kuş, henüz tutuklanmadı.” diyen Esam, eski rejimin kalıntılarıyla mücadelenin sürdüğünü, ülkenin krizden çıkmasının tek yolunun sivil devletten geçtiğini dile getirdi.

ÖDBG, geçen hafta, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşlerini içeren kapsamlı anayasal belgeyi askeri yönetime teslim etmişti. Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, konseyin ÖDBG ile müzakereleri ve diyaloğu sürdürmek istediği, belgenin incelenip dönüş yapılacağı vurgulanarak, “Belge, diyaloğu ilerletmek için bir adım.” ifadelerine yer verilmişti.

Belgeye göre, Başkanlık Konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak. Silahlı kuvvetler komutanının da yer alacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama yetkisi olacak. Kabinede bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve 17 bakan yer alacak.

Parlamento, kadın temsili yüzde 40’ın altında olmayacak şekilde, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'ne imza atan güçler tarafından belirlenecek 120 ila 150 üyeden oluşacak.

Askeri geçiş konseyi ve muhalefetin çatı oluşumu arasında yeni yönetimdeki isimler ve temsil oranı konusunda henüz uzlaşı sağlanamadı. ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor.

Bu taleplere olumlu yaklaşan ordu, temsil oranını reddederek askerin çoğunluğunu dayatıyor. Geçiş sürecinin uzunluğu konusunda da taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ordu, yönetimin kendisinde olacağı iki yıllık geçiş sürecinin ardından iktidarı sivillere teslim edeceğini taahhüt ediyor. ÖDBG ise kamu kurumlarının yeni sürece hazırlanabilmesi için 4 yıla ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: AA