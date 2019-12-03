Dünya
Sudan’da fabrikada patlama: 15 ölü03 Aralık 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 16:53
Sudan’da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
Başkent Hartum’da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.
Bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
AFP ise ölü sayısını 24 olarak duyurdu.
Yerel medya, polisin bölgeye giriş çıkışları kapattığını ve yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyururken; yangının fabrika içindeki gaz tenekelerinin patlaması sonrası çıktığını duyurdu.
Kaynak: DHA