Dünya

Sudan’da fabrikada patlama: 15 ölü

03 Aralık 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 16:53

Sudan’da bir seramik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 90’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.