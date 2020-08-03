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Sudan'da çatışma: 2 ölü, 28 yaralı
[Grafik: TRT Haber]
Sudan'ın Kessala eyaletinde çıkan etnik çatışmada 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Çatışmada çok sayıda araç ve ev de zarar gördü.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Kessala'da cuma akşamı etnik çatışma çıktı.
2 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada, 7'si ağır 28 kişi yaralandı. Çok sayıda araç ve ev zarar gördü.
El Nuba kabilesinden Salah Seyyid Ahmed, çatışmanın Zaghava kabilesi mensubu bir grup tarafından çıkarıldığını iddia etti.
Güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü sağlamakta güçlük çektiği belirtildi.
Etiketler: sudan etnik çatışmaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 01:03
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