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Kosova Başbakanı Hoti koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandığını açıkladı.
Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim." ifadelerini kullandı.
Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye COVID-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.
Etiketler: Kosova Avdullah Hoti covid 19 koronavirüsSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 23:51
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