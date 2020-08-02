İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nın talebinin ardından, İsrail Yüksek Eğitim Bakanı Zeev Elkin, Din İşleri Bakanı Yaakov Avitan, Kalkınma ve Toplumu Güçlendirme Bakanı Orly Levy ile İstihbarat Bakanı Eli Cohen kendilerini karantinaya aldı.

İsrail Parlamentosu (Knesset) üyeleri Avi Dichter ve Osnat Mark da aynı nedenden dolayı karantinaya girdiklerini duyurmuştu.

Bakanlar ile vekillerin 9 Ağustos'a kadar karantinada kalmaları bekleniyor.

Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

İsrail'de virüs kaynaklı can kaybı 531'e, vaka sayısı da 72 bin 315'e yükseldi.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.