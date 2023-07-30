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Dünya
AA 30.07.2023 14:23

Sudan ordusu: HDK’nın Hartum’daki topçu saldırısında 5 sivil öldü

Sudan ordusu, paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) başkent Hartum'un güneyine düzenlediği topçu saldırısında 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sudan ordusu: HDK’nın Hartum’daki topçu saldırısında 5 sivil öldü
[Temsili fotoğraf: AA]

Ordu'dan yapılan açıklamaya göre, HDK mensupları, dün, başkentin güneyindeki Zırhlı Birlikler karargahı yakınındaki Rumeyle Mahallesi'ne topçu saldırısı düzenledi.

Açıklamada, saldırıda aynı aileden 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

HDK'nın sivillere yönelik ihlallerine işaret edilen açıklamaya göre, vatandaşları zorla evlerinden çıkarmaya yönelik girişimler de sürüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nın, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nın ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Kamu kurumlarının görevini yerine getirememesi, sahadan detaylı ve sağlıklı raporların alınamaması nedeniyle ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, ülke içinde ve dışında 3,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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