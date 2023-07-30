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Dünya
AA 30.07.2023 14:21

Yemen'de temmuzda yaklaşık 3 bin mayın ve mühimmat temizlendi

Yemen'de temmuz ayında 2 bin 815 mayın ve patlamamış mühimmat temizlendi.

Yemen'de temmuzda yaklaşık 3 bin mayın ve mühimmat temizlendi
[Fotograf: TRT Haber]

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM), temmuz ayı faaliyetlerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatları imha etme çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Temmuz ayında (28'ine kadar) Yemen'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 750 bin metrekare arazinin tarandığı kaydedilen rapora göre, 2 bin 374 patlamamış mühimmat ve 441 tanksavar mayını imha edildi.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

MASAM tarafından haziranda yayımlanan raporda, projenin hayata geçirildiği 2018'den bu yana Yemen'de toplam 405 bin 818 mayın ve mühimmatın temizlendiği belirtilmişti.

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