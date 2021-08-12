İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş sürecindeki Sudan'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye-Sudan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da planlanıyor.