AA 03.11.2025 23:59

Sudan Doktorlar Ağı: HDK'nın Kuzey Darfur’daki çocuk hastanesini bombalaması sonucu 7 kişi öldü

Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kurnoy bölgesindeki çocuk hastanesine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Doktorlar Ağı: HDK'nın Kuzey Darfur’daki çocuk hastanesini bombalaması sonucu 7 kişi öldü

Ağdan yapılan açıklamada, "HDK’nın ihlaller zincirine yeni bir suç daha eklendi. HDK’ya ait bir İHA bugün Kuzey Darfur’un Kurnoy bölgesindeki çocuk hastanesini bombaladı, aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 sivil yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

5 kişinin ağır yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralılar arasında, saldırı anında hastanede tedavi gören iki çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, çocuk hastanesinin hedef alınmasının “HDK’nın sistematik terörünün başka bir yüzü” olduğu belirtilerek bunun “sivillerin günlük olarak hedef alındığını gösteren, tam teşekküllü bir savaş suçu” niteliği taşıdığı vurgulandı.

Ağ, “Bu suçun sorumluluğu HDK’dadır.” ifadesini kullanarak uluslararası toplum ve insan hakları ile tıbbi kuruluşları, “dünyanın gözü önünde yok edilen bir halka karşı utanç verici sessizliği bozup görevlerini yerine getirmeye” çağırdı.

Kuzey Kurdufan'da bir taziye çadırına saldırı: Onlarca ölü

Öte yandan Kuzey Kurdufan Eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, HDK'nın "masum ve silahsız vatandaşları her türlü silahla hedef alarak ihlallerini ve katliamlarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Eyaletteki bir köyde kurulan taziye çadırındaki vatandaşların hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğunu "onlarca kişinin hayatını kaybettiği" bildirildi.

Açıklamada, bu saldırının HDK'nın "sivillere yönelik tekrarlanan suçlarına eklenen yeni bir katliam” olduğu kaydedildi.

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

