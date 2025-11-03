Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
Dünya
AA 03.11.2025 20:19

Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Nepal'deki Yalung Ri Dağı'nda çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü
[Temsili fotoğraf]

Yetkililer, Yalung Ri dağında bulunan bir kampa çığ düşmesi sonucu 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehberin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta bulunan 5 kişinin de yaralandığını aktaran yetkililer, yabancı dağcıların uyruklarının ve kimliklerinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin helikopterle olay yerine ulaşmaya çalıştığını ancak kötü hava şartları nedeniyle şimdilik geri dönmek zorunda kaldığını kaydetti.

Nepal'de geçen haftadan bu yana hava koşullarının giderek kötüleştiği ve kar fırtınalarının etkili olduğu bildirildi.

Yaklaşık 5 bin 600 metre yükseklikteki Yalung Ri Dağı, genellikle yüksek dağ tırmanışında deneyimsiz dağcılar tarafından tercih ediliyor.

