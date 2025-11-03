Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
Dünya
AA 03.11.2025 21:48

AB'den İsrail'in Kızılhaç'a yönelik "Filistinli esirleri ziyaret yasağı" kararına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC), Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklaması kararının insani ilkeleri ihlal ettiğini belirtti.

AB'den İsrail'in Kızılhaç'a yönelik "Filistinli esirleri ziyaret yasağı" kararına tepki
[Fotograf: AA]

Lahbib, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, ICRC'nin Filistinli mahkumları ziyaret etmesini yasaklama kararının ardından konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı.

AB'nin bağımsız, tarafsız ve önyargısız şekilde faaliyet gösteren insani yardım aktörlerini destekleme taahhüdünü yineleyen Lahbib, "Ortağımız Kızılhaçın zor koşullarla karşı karşıya olan Filistinli mahkumlara erişimini engellemek insani ilkeleri ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, 29 Ekim'de İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli mahkuma yönelik ziyaretlerin yasaklandığını açıklamıştı.

Avrupa Birliği
