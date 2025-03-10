Sudan, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'ne yeniden katılma isteğini iletti

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkan Yardımcısı Malik Agar, dün ziyaret ettiği Cibuti'de Cumhurbaşkanı ve IGAD Dönem Başkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.

Agar, Guelleh'e Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın iki ülke arasındaki ilişkiler ve geliştirilmesine yönelik mektubunu iletti.

Görüşmeye katılan Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin el-Emin, yaptığı açıklamada, "Ülkedeki durum ve siyasi gidişat, Afrika Birliği'ndeki Sudan dosyası ve IGAD konularında görüş alışverişinde bulunuldu." dedi.

Emin, görüşmede Agar'ın, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf'un Afrika Birliği Komisyon Başkanlığına seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Guelleh'i tebrik ettiğini ve Sudan'ın komisyon liderliğinin Afrika'nın sorunlarına çözümler bulunmasında etkili olabileceğini belirttiğini aktardı.

Öte yandan Emin, "Agar, Sudan'ın savaş döneminde askıya alınan IGAD'daki faaliyetlerini yeniden başlatma isteğini dile getirdi." dedi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, 20 Ocak 2024'te ülkenin IGAD üyeliğini dondurma kararını duyurmuştu.

Bakanlık, IGAD'ın 42. zirvesinin çalışmalarına kendilerine danışılmadan Sudan'daki durumun dahil edilmesinin de aralarında olduğu "çeşitli ihlalleri" gerekçe göstermişti.