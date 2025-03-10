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Dünya
AA 10.03.2025 11:20

Trump: Grönland halkını zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırıma hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık satın almak istediğini dile getirdiği Grönland'da halkın kendi geleceğini tayin etme hakkını desteklediklerini ve onları "zengin yapmak için" milyarlarca dolarlık yatırıma hazır olduklarını belirtti.

Trump: Grönland halkını zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırıma hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, "satın almak" istediği Grönland'a ilişkin Truth Social'dan açıklama yaptı.

Grönland halkının kendi geleceğini tayin etme hakkını desteklediklerini yineleyen Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri olduğu gibi sizi korumaya devam edeceğiz. Yeni istihdam oluşturmak ve sizi zengin yapmak için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Trump, isterlerse Grönlandlıların ABD'nin parçası olarak da memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden Grönland, bağlı olduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

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