ABD'nin Teksas eyaletinde bir su parkında kimyasal madde alarmı verildi.

Su filtreleme sistemi yoluyla boşaltılan havuzu dezenfekte eden kimyasallar çocukların bulunduğu havuza aktı.

Park yetkilileri kimyasalların düşük oranda olduğunu belirtse de onlarca kişi hastanelik oldu.

Olayın ardından baş ağrısı, görme sorunları, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve boğaz ağrısından 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kimyasallara maruz kalan 200 kişi su parkı yönetimine dava açtı.

