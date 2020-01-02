Dünya
Strazburg'da 15 araç kundaklandı02 Ocak 2020 Perşembe 11:32 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 11:39
Fransa’nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı. Polis, yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AFP]
Fransa’nın Strazburg kentinde 15 araç kundaklandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçların alevler içerisinde kaldığı ve hurdaya döndüğü görüldü.
Polis, yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 çocuğu gözaltına aldı.
Yerel medya, son 3 günde Fransa’da 200 aracın kundaklandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Etiketler: Strazburg kundaklama fransa