Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın 1 Kasım itibarıyla NATO temsilciliğindeki faaliyetlerini askıya alması kararının sorunları diyalogla çözmeye hizmet etmeyeceğini söyledi.

Rusya ile NATO arasındaki ilişkinin Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en düşük seviyede olduğunu belirten Stoltenberg, "Rusyanın casusluk faaliyetlerini görmezden gelemezdik ancak yine de diyalog temelinde ilişkin kurmaktan yanayız." ifadesini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, "Rusya-NATO Konseyi toplanmasına yönelik teklifimiz hala geçerli." diye konuştu.