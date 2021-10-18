Rusya, NATO misyonundaki faaliyetlerini askıya alacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın 1 Kasım itibarıyla NATO temsilciliğindeki faaliyetlerini askıya alacağını, gerekirse Brüksel'deki büyükelçilik vasıtasıyla iletişime geçilebileceğini söyledi.
Rusya'nın NATO misyonunda görevli 8 kişinin akreditasyonunun NATO tarafından iptal edilmesine Moskova'dan karşılık geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Kasım itibarıyla ülkesinin söz konusu temsilcilikteki faaliyetlerini askıya alacağını belirtti.
Ayrıca, Moskova'daki NATO askeri misyonunun faaliyetlerinin askıya alınacağı, buradaki personelin akreditasyonunun iptal edileceği aktarıldı.
NATO-Rusya gerilimi
NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve geçen yıl muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi nedeniyle gerilmişti.
Kırım'ın ilhakından sonra NATO ile Rusya arasındaki bilgi paylaşımını içeren iş birliği askıya alınmıştı.
NATO, 2018'de eski Rus casusu Sergey Skripal'e yönelik zehirli suikast girişiminden sonra da 7 Rus görevlinin NATO'daki akreditasyonlarını iptal etmişti.
- 16:14
- 16:03
- 15:58
- 15:53
- 15:50